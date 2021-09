Il campione azzurro ha scelto il giorno del suo compleanno per chiedere la mano della sua Nicole: una proposta di matrimonio 'olimpica', proprio sulla pista privata di Manerba del Garda in cui si è allenato nel periodo del lockdown, verso la conquista dei due ori di Tokyo. La risposta della sua dolce metà? Velocissima.... in perfetto Jacobs-style

IL VIDEO DELLA PROPOSTA DI NOZZE