Roma Ostia half marathon, Meucci secondo

Dopo oltre due anni dall'ultima Roma Ostia half marathon, il popolo dei runner è tornato a colorare le strade che da Roma portano al mare. In oltre 5000 si sono presentati ai nastri di partenza per la 46^ edizione della mezza maratona, una festa attesa da tutti gli appassionati. A vincere è stato l'etiope Abdera Adisa Tola, con il tempo di 59.54 precedendo l'italiano Daniele Meucci che ha chiuso secondo con 1.00.11, seconda migliore prestazione di sempre di un atleta azzurro. Terzo il kenaino Max Mathanga Mbuleli con 1.00.17. Per la prima volta Abdera Adisa Tola ha corso fuori dall'Africa. Suo fratello, il piu' famoso Tamirat Tola, ha vinto oggi la Maratona di Amsterdam.