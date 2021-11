Dopo la cancellazione lo scorso a causa della pandemia, è tornata la maratona di New York. Tra gli uomini successo del keniano Albert Korir e ottimo terzo posto dell'azzurro Eyob Faniel. Tra le donne successo della keniana Peres Jepchirchnir

Il keniano Albert Korir ha vinto, con il tempo di 2h08'22", la Maratona di New York. Secondo il marocchino Mohamed Reda El Aaraby, in 2h09'06", e terzo l'azzurro delle Fiamme Oro di Padova, Eyob Faniel, che riporta l'Italia sul podio, con il tempo 2h09'57". Tra le donne il successo è andato alla keniana Peres Jepchirchnir con il tempo di 2h22'04". Secondo posto per la connazionale Viola Cheptoo Lagat, terza l'etiope Ababel Yeshaneh. Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa della pandemia, professionisti e amatori hanno potuto riassaporare l'emozione di una delle corse più prestigiose, uno di traguardi più ambiti. A partire dal passaggio ormai famoso sul ponte di Verrazzano.