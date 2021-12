Massimo Stano, oro nella 20 km di marcia ai Giochi di Tokyo 2020, è stato tra i protagonisti degli Atletica Italiana Awards a Roma: "Da sempre mi ripeto che sono il più forte, a Tokyo mi è andata bene. Ho fatto l'inchino perchè so quanto impegno e dedizione servono per fare il nostro sport". La premiazione a partire dalle ore 22.45 su Sky Sport Arena, con il commento di Nicola Roggero Condividi

"La medaglia d'oro mi ha aiutato a farmi sentire da più gente, a portare dei messaggi che vanno oltre lo sport". Così Massimo Stano, campione olimpico della 20 km di marcia a Tokyo 2020, durante gli Atletica Italiana Awards al MAXXI di Roma. "Da sempre mi auto convinco di stare bene, ripetermi che sono il più forte del mondo è il mio mantra e continuerò a farlo in ogni gara. Se non ti alleni gli altri non ti stanno a guardare, voglio continuare a migliorare".

Palmisano: "Dobbiamo far conoscere la marcia" L'olimpionica della 20 km femminile Antonella Palmisano ha invece puntato il faro sull'assenza della marcia nei grandi meeting internazionali di atletica: "Purtroppo nella marcia non abbiamo la possibilità di farci conoscere: perché non mettere la marcia nei meeting? Magari non la 20 chilometri per annoiare, ma facciamoci conoscere".

Mei: "Impossibile pronosticare 5 ori azzurri ai Giochi" "Ripensarla cosi', l'Olimpiade,non l'avrei mai detto. Avevo preventivato 3 medaglie ma quando vedi che in 15 minuti arrivano due ori allora pensi che i miracoli possano accadere - ha detto il presidente della Fidal, Stefano Mei, ricordando le cinque medaglie d'oro vinte a Tokyo 2021 . E' stato qualcosa di incredibile che era cominciato già a inizio 2021, anche se la storia l'hanno fatta i cinque ori a Tokyo. Non mi prendo i meriti di tutta questa stagione, che arrivano dal lavoro di due anni prima. Io ho cercato di non mettere pressione e ho cercato di trasmettere serenita'".