L'atleta azzurro, oro olimpico a Tokyo nella 4x100, così su Instagram: "Fortunatamente sono asintomatico e sto bene. Continuerò ad allenarmi da casa per tornare in pista il prima possibile e con più voglia che mai"

Filippo Tortu è positivo al Covid. A rivelarlo è stato lo stesso sprinter azzurro, oro con la staffetta 4x100 ai Giochi Tokyo, in una storia Instagram: "Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l'esito della positività Anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene", spiega Tortu. "Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con più voglia che mai. A presto. Un abbraccio".