Barcellona, altri 3 casi. Arsenal: Arteta positivo

Usa, Nfl riduce quarantena atleti da 10 a 5 giorni

La National Football League Usa segue l'esempio della Nba e sigla un accordo con la Nfl Players Association per ridurre a cinque giorni il tempo di isolamento per i giocatori risultati positivi al Covid. I protocolli modificati corrispondono alle nuove linee guida annunciate lunedì dal Center for Disease Control. Ieri l'Nba aveva annunciato un'analoga riduzione dei suoi protocolli di salute e sicurezza, passando da 10 giorni a sei. Il nuovo accordo della Nfl include giocatori sia vaccinati che non vaccinati ed è attuabile solo se un giocatore è asintomatico o dimostra che i suoi sintomi sono in miglioramento dopo il periodo di cinque giorni. In precedenza i giocatori dovevano isolarsi per 10 giorni.