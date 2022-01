Atletica, l'Indoor Tour Gold di Karlsruhe su Sky

Non c’è specialità che esalta le prove indoor come il salto con l’asta. Nel chiuso di un impianto è possibile vedere da distanza ravvicinatissima i formidabili interpreti e rendersi conto di cosa vuol dire volare a 6 metri di altezza, più o meno il secondo piano di una casa. Karlsruhe, una delle tappe più classiche del calendario indoor, in quella Germania che ha sempre onorato le prove al chiuso, ha così puntato forte sui due interpreti che da oltre 10 anni esaltano la specialità. Ci sarà Mondo Duplantis, lo svedese della Louisiana che a 22 anni ha già vinto tutto, dal titolo olimpico alla conquista del record del mondo sia indoor che outdoor. Non si arrende Renaud Lavillenie, il francese appassionato di rugby e moto, il primo a togliere un record del mondo allo Zar Sergey Bubka e capace di dominare e dare spettacolo per almeno un decennio. Già, spettacolo: perché è questa la parola giusta per il salto con l’asta, dove l’atleta deve unire doti di velocità e di potenza insieme, di coordinazione acrobatica e insieme coraggio. Sulla pedana di Karlsruhe il primo degli scontri di un anno che promette scintille, con Sky pronta a trasmettere le appassionanti sfide tra gli uomini volanti. Appuntamento dunque con il World Athletics Indoor Tour Gold di Karlsruhe, stasera alle ore 20 su Sky Sport Arena. Da non perdere inoltre, sabato 29 gennaio i "Millrose Games" di New York, su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno dalle ore 20.30.

La grande atletica è su Sky con la Diamond League e il Continental Tour sia indoor che all'aperto, i migliori 33 meeting al mondo.