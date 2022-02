Il campione olimpico dei 100 metri e della 4X100 Marcell Jacobs sigla il miglior tempo nelle batterie dei 60 al meeting di Lievin, in Francia: 6.53 per l'azzurro, che si lascia alle spalle il francese Jimmy Vicaut (6.59) e l'americano Cravont Charleston (6.61), senza spingere troppo, in vista della finale delle 21.30 (diretta su Sky Sport Action)

