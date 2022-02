Jacobs a Lievin sfida Baker, oggi LIVE su Sky

La prima super sfida. Il primo faccia a faccia con un velocista americano tra i top mondiali. E' ufficiale che stasera a Lievin, in Francia, Marcell Jacobs incontrerà lo statunitense Ronnie Baker, sprinter tra i più quotati del pianeta. Appuntamento da non perdere live su Sky Sport Action alle ore 20.45

Grande atletica leggera su Sky oggi, giovedì 17 febbraio , con il World Athletics Indoor Tour Gold , il circuito internazionale al coperto che metterà in scena l’ Hauts de France Pas de Calais , in programma a Lievin, in Francia. Dopo meeting di New York, il tour torna in Europa per la quarta tappa , da seguire in diretta a partire dalle ore 20.45 su Sky Sport Action e in streaming su NOW . Telecronaca affidata a Nicola Roggero, affiancato nel commento da Stefano Baldini.

Super sfida Jacobs-Baker

Non mancheranno nomi di spicco dell’atletica mondiale a nobilitare la serata francese, in particolare Marcell Jacobs, che anche in questa occasione correrà sui 60 metri. Per l’oro olimpico dei 100 e della staffetta 4x100, concorrenza quanto mai agguerrita, visto che dovrà vedersela con alcuni fra i più forti sprinter americani. Tra questi, soprattutto Ronnie Baker, terzo uomo al mondo proprio sui 60 metri, medaglia di bronzo ai mondiali al coperto di Birmingham e quinto nella finale olimpica dei 100 a Tokyo. Al via anche altri due americani di ottimo livello come Marvin Bracy e Mike Rodgers.

Gli italiani in gara a Lievin

Jacobs non sarà l’unico italiano presente a Lievin; oltre a lui, in campo maschile, anche Catalin Tecuceanu, impegnato negli 800, mentre tra le donne saranno in pista Luminosa Bogliolo ed Elisa Di Lazzaro, sui 60 ostacoli, Roberta Bruni, nel salto con l’asta, e Giulia Aprile, in gara sui 1500 metri. Tra le stelle da seguire con grande interesse in Francia anche il norvegese Jakob Ingebrigtsen, campione olimpico dei 1500, l’americano Grant Holloway, recordman mondiale dei 60 ostacoli, e l’etiope Samuel Barega, oro olimpico sui 10.000 metri, ma che in questa occasione correrà sulla distanza più corta dei 3.000.