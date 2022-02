Torna la grande atletica leggera su Sky. Dopo il trionfo di Jacobs a Lievin, l'appuntamento questa volta è per il World Athletics Indoor Tour Gold, con il circuito internazionale al coperto che metterà in scena il Muller Indoor Grand Prix, in programma a Birmingham, Inghilterra. Sarà la quinta tappa del tour europeo e potrà essere seguita in diretta sabato 19 febbraio, a partire dalle 15, su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con la telecronaca di Nicola Roggero, affiancato da Stefano Baldini. All'Arena di Birmingham saranno protagonisti, tra gli altri, l'astista svedese Armand Duplantis (campione olimpico a Tokyo e detentore del record del mondo), la velocista giamaicana Elaine Thompson-Herah (oro olimpico sui 100 e i 200 metri a Rio De Janeiro 2016 e a Tokyo 2020) e la specialista del salto in alto russa Mariya Lasitskene (oro olimpico a Tokyo). Occhi puntati, inoltre, anche sull’americano Grant Holloway, recordman mondiale sui 60 ostacoli, e i connazionali Noah Lyles (campionessa del mondo sui 200) e Ronnie Baker, reduce da una deludente prova ai 60 metri corsi a Livein.

World Athletics, Indoor Tour Club: il programma su Sky

Sabato 19 febbraio

alle 15: “Muller Indoor Grand Prix” - Meeting di Birmingham (in diretta su Sky Sport Arena, telecronaca di Nicola Roggero, commento di Stefano Baldini)

(disponibile su Sky Go, anche in HD)