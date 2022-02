Oggi appuntamento con la “Copernicus Cup”, il Meeting di Torun, Polonia, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle ore 18, con il commento di Stefano Baldini

Grande atletica leggera su Sky oggi, martedì 22 febbraio, con il World Athletics Indoor Tour Gold, il circuito internazionale al coperto che metterà in scena la Copernicus Cup, in programma a Torun, in Polonia. Il tour rimane in Europa per la sesta e penultima tappa, che potrà essere seguita in diretta a partire dalle ore 18 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Telecronaca affidata a Nicola Roggero, affiancato nel commento da Stefano Baldini.