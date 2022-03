Tempi record nella 47^ edizione della mezza maratona RomaOstia: tra gli uomini vince il keniota Sebatian Kirimu Sawe, con ben sei atleti sotto l'ora. Ottavo l'azzurro Eyob Faniel: "Sono soddisfatto, è il risultato che volevo in vista di Boston". Tra le donne successo per la keniota Irene Kimais. Tanti messaggi di pace da parte degli atleti in gara

Faniel: "Risultato che volevo in vista di Boston"

"Questa di oggi è la mia seconda gara in Europa, le condizioni per correre erano fantastiche. Sono felice ed emozionato per questo risultato ottenuto. Da oggi si aprono per me orizzonti incredibili", ha detto Sawe Kirimu. Irene Kimais, prima donna al traguardo, si è detta "felicissima di questo successo. Non avevo mai corso in un contesto simile. Ho fatto il mio personale e il record del percorso, cosa volere di più oggi! Se devo analizzare questa prova, ammetto di essere partita troppo velocemente e di aver fatto un po' di fatica negli ultimi 3 chilometri. Ma il calore del pubblico mi ha aiutata a finire al meglio la gara". Eyob Faniel, primo italiano al traguardo, è " soddisfatto del risultato di oggi. La risposta che volevo in vista di Boston. Si torna in Kenia già nei prossimi giorni. Abbiamo ancora tanto da fare"