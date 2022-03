Iniziano nel migliore dei modi i mondiali indoor di atletica a Belgrado per l'Italia. Nella mattinata inaugurale è arrivato il record italiano di Zaynab Dosso nei 60 metri, al primo turno in batteria. La velocista delle Fiamme Azzurre, già primatista nazionale con il tempo di 7.16, si migliora in Serbia stampando un 7.14 che vale ancora di più considerando l'orario mattutino in cui si è gareggiato. Nel pomeriggio le semifinali.