Milano Marathon, domani live alle 10 su Sky Sport

E’ la maratona più veloce d’Italia , favorita da un percorso quasi totalmente pianeggiante e dotato di lunghi rettilinei, l’ideale per favorire il ritmo dei concorrenti . Lo scorso anno il kenyano Ekiru si impose realizzando il miglior tempo mai ottenuto nel nostro paese sulla classica distanza dei 42km e 195 metri, e questo potrebbe essere l’obiettivo per gli atleti che domenica ( Sky Sport Uno dalle ore 10 alle 13 ) si schiereranno al via della ventesima edizione della gara.

Milano Marathon 2022, il percorso

Si torna al classico percorso con partenza e arrivo in Corso Venezia, dopo la pausa del 2020 imposta dal Covid e l’edizione dello scorso anno che ebbe come teatro Parco Sempione. Al solito si toccheranno i punti più importanti della città, dal centro storico con vista su Piazza del Duomo alla periferia con passaggi dallo Stadio di San Siro. Ma oltre all’aspetto strettamente agonistico della prova dei big la maratona di Milano è soprattutto l’occasione per la festa delle migliaia di runners della domenica, e chi non disponga ancora dell’autonomia necessaria per percorrere l’intera distanza si rinnoverà l’appuntamento con le staffette: 4 frazioni a testa, attese circa 3000 squadre formate tra amici, colleghi di lavoro, compagni di allegre serate.