Tortu pronto per il 2022, riparte da Nairobi

Chiusa la stagione indoor, a cui per sua scelta non ha partecipato, Filippo Tortu ha fissato la data del suo esordio nella stagione di atletica che prevede i Mondiali a luglio negli Usa e gli Europei ad agosto. Debutto il 7 maggio a Nairobi nei 100 metri e seconda uscita nei 200 pochi giorni dopo, il 13 maggio a Doha, nella prima tappa della Wanda Diamond League

La stagione 2022 di Filippo Tortu riparte il 7 maggio da Nairobi . Il campione olimpico della staffetta 4x100, eroe delle Olimpiadi di Tokyo con il quartetto, sarà in pista nei 100 metri in Kenya, allo stadio Kasarani, nello stesso impianto che l’ha proiettato al primato personale di 20"11 nei 200 dello scorso settembre , diventando il secondo italiano di ogni epoca dopo Pietro Mennea.

Il debutto nei 200 nella prima tappa della Diamond League

Chiusa la stagione indoor, che per sua scelta non ha frequentato, Filippo Tortu scalda i motori per l'esordio in una ricca stagione di atletica che prevede i Mondiali a luglio negli Usa e gli Europei ad agosto, quindi da preparare molto bene. Detto della data del suo debutto nei 100 metri piani al Kip Keino Classic, Pippo ha fissato anche il secondo impegno: il 13 maggio, sei giorni dopo Nairobi, correrà i 200 metri piani a Doha nella prima tappa della Wanda Diamond League.