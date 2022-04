Jacobs, debutto nei 100 a Eugene. Meeting su Sky

Il velocista azzurro farà il suo esordio stagionale sui 100 metri il prossimo 28 maggio a Eugene (USA). Un cast stellare per la terza tappa della Diamond League, da non perdere su Sky Sport

Ci saranno tutti i più forti il prossimo 28 maggio, ad Eugene (USA), la pista che a luglio ospiterà i Mondiali 2022 di atletica leggera. E ci sarà soprattutto Marcell Jacobs che per la prima volta in carriera gareggerà sul suolo americano, affrontando sui 100 metri tutti i migliori sprinter in circolazione. Il campione olimpico sarà infatti al via al meeting di Eugene, terza tappa della Wanda Diamond League, in onda live su Sky Sport.