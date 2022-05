Il programma delle gare di Larissa Iapichino

Quattro gare in meno di un mese per migliorare la propria posizione nel ranking e se possibile centrare gli standard d’iscrizione per i Mondiali di Eugene (6,82) e gli Europei di Monaco di Baviera (6,79). La stagione all’aperto di Larissa Iapichino comincerà domenica 22 maggio dallo stadio Zecchini di Grosseto, in occasione del Castiglione Meeting che quest’anno si sposterà proprio nel capoluogo maremmano. La 19enne lunghista azzurra delle Fiamme Gialle, primatista del mondo U20 indoor con il 6,91 dello scorso anno, ha scelto invece la pedana di Eisenstadt, in Austria, per la prima gara all’estero, in calendario per il 2 giugno. Dopodiché, come già annunciato, si confronterà con le big mondiali al Golden Gala Pietro Mennea dello stadio Olimpico di Roma il 9 giugno in Wanda Diamond League (già confermate la tedesca Mihambo, la serba Vuleta, l’ucraina Bekh-Romanchuk, la svedese Sagnia), quindi sarà di nuovo impegnata allo stadio Zecchini il 16 giugno nell’evento che riporta in vita il meeting di Grosseto. Al Castiglione Meeting, la saltatrice fiorentina allenata dal papà Gianni troverà come avversarie la romena da 6,92 in carriera Florentina Iusco e tra le italiane Arianna Battistella (Carabinieri) ed Elisa Naldi (Carabinieri).