L'uomo più veloce del mondo è pronto per il debutto stagionale nei 100 metri: l'appuntamento è per sabato 7 maggio, in Kenya, al Kip Keino Classic di Nairobi. La tappa del Gold Continental Tour in cui sarà presente anche Filippo Tortu sarà trasmessa in diretta da Sky Sport

Ci si aspettava di vederlo a Eugene il 28 maggio e invece Marcell Jacobs ha anticipato tutti, proprio come ci ha abituati a fare in gara. Il campione olimpico dei 100 metri e campione mondiale dei 60 metri farà il suo debutto stagionale nella distanza che gli è valso l'oro a Tokyo sabato 7 maggio in Kenya al Kip Keino Classic di Nairobi, nella tappa del Gold Continental Tour. Intervistato da Sky Sport, Marcell ha commentato la sua scelta: "Avendo visto il cast di quelli che ci saranno a Eugene ho pensato che non potevo arrivare senza aver fatto un cento metri prima. In più, ultimamente negli allenamenti abbiamo visto che sto facendo personali su personali e sto bene, voglio testare la mia condizione fisica. Quindi abbiamo cercato una gara in cui si potessero avere condizioni ottimali e ottimi avversari, in modo che si potesse sfruttare ogni fattore. Sono contendo di aver preso questa decisione, sarà una bellissima sfida perché c'è quello che è arrivato secondo alle olimpiadi dietro di me, c'è il keniano che gioca in casa che mi ha lanciato la sfida e la accetto molto volentieri e in più è il modo per arrivare più pronto alle prossime gare. Non parlo di risultati perché quando lo faccio poi non arrivano mai, cercherò di dare tutto me stesso e mettere tutti gli avversari alle mie spalle. Bisogna sperare nel meteo però ci sono le circostanze per fare ottime prestazioni e iniziare la stagione col botto".