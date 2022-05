Esordio stagionale con vittoria nei 100 metri per il campione olimpico: "Sto bene, abbiamo vinto e quindi per quello sono contento, ma pensavo di fare un po' meglio". Prossimo appuntamento a Eugene con la Diamond League: sabato 28 maggio su Sky



Ritorno in pista nei 100 metri piani per Marcell Jacobs dopo le Olimpiadi storiche di Tokyo. Il campione azzurro ha vinto a Savona la finale dei 100 m con il tempo di 10"04. Migliore il tempo in batteria con un 9"99, ma con un vento a favore superiore al consentito (+2.3). Al termine dell'evento, Marcell ha raccontato le sue sensazioni e quelle che erano le sue aspettative.

Come stai?

"Sto bene, abbiamo vinto e quindi per quello sono contento, ma pensavo di fare un po’ meglio".



Che cosa ti aspettavi da oggi? E invece da Nairobi?

"Da Nairobi volevo migliore il mio personal best sono sincero. Qui sapevo che era una gara difficile arrivando da una settimana complicata e dove non avevo recuperato per bene, ma volevo cominciare a gareggiare anche io. Abbiamo iniziato con una vittoria e vogliamo continuare così".



Prossimi obiettivi?

"L'obiettivo principale è il campionato del mondo quindi devo cercare di arrivare lì al cento per cento. Tra l’altro iniziate seguendomi nel meeting di Eugene della Diamond League sabato 28 maggio su Sky...".