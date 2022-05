Oggi la Diamond a Birmingham: su Sky anche Tamberi

Appuntamento a Birmingham (Gran Bretagna) per la seconda tappa della Diamond League. Gianmarco Tamberi va a caccia di un pronto riscatto dopo la delusione di Doha; in pista anche gli azzurri Paolo Dal Molin, Gaia Sabbatini e Nadia Battocletti. Live su Sky Sport Arena dalle ore 15 e in streaming su NOW

A parte i sudditi di Sua Maestà britannica padroni di casa, l’ atleta più atteso è Gimbo Tamberi, il detentore del Diamante dell’alto che nelle Midlands vuole riscattare il deludente debutto di Doha . 2.20 la misura a casa dell’amico Barshim che tanto lo ha fatto infuriare e, per solito, quando è infuriato il marchigiano non sbagli a. Troverà in pedana lo svizzero Loic Gasch , argento agli ultimi mondiali indoor di Belgrado, il neozelandese che in Serbia condivise con lui il bronzo, come se dopo Tokyo al pari merito Tamberi si fosse affezionato. Ma il pubblico del rinnovato Alexander Stadium aspetta da lui anche il consueto show extra gara , tra tiri a canestro mimati e invenzioni di vario tipo, ora che la mezza barba è un ricordo affrescato solo sulle calze da gara.

In pista anche Paolo Dal Molin, Gaia Sabbatini e Nadia Battocletti

Altri tre saranno gli azzurri presenti, con Paolo Dal Molin all’esordio stagionale sui 110 ostacoli in una gara che, accrediti alla mano, autorizza a pensare ad un piazzamento di notevole prestigio. Poi il mezzofondo che oggi in Gran Bretagna spopola soprattutto tra le donne. A sfidarle due campionesse europee under 23. Gaia Sabbatini sarà al via degli 800 per migliorare la velocità di base per gli amati 1500 cercando il tempo sulla scia di Kelly Hodgkinson, la medaglia d’argento di Tokyo. Nadia Battocletti, non brillante a Doha sui 3000, torna ai 5000 che le valsero il settimo posto ai Giochi, mettendo nel mirino il 14.46 del primato personale.

Appuntamento da non perdere oggi in diretta dalle ore 15 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.