Aveva saltato l'esordio stagionale a Nairobi per problemi gastointestinali. Stavolta nella "sua" Savona Marcel Jacobs non ha tradito le attese vincendo il Meeting sulla pista della Fontanassa con il tempo di 10.04, dopo il 9.99 fatto registrare in batteria. Bene anche gli azzurri in batteria dei 100 con Fausto Desalu che fa il primato personale con 10.21. L’altro oro olimpico della 4x100 Lorenzo Patta ha chiuso con 10.19 anche lui all’esordio stagionale