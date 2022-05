Dopo un avvio di stagione deludente, il campione olimpico di salto in alto ritrova forma e sorriso al meeting di Ostrava. Tamberi - che ha riproposto in pedana la sua tipica 'mezza barba' - salta 2.30 al secondo tenativo, vincendo davanti al brasiliano Ferreira (2.27). Un ottimo risultato in vista dei Mondiali di Eugene in programma a luglio