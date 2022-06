Marcell Jacobs è nella start list degli Assoluti di atletica leggera, in programma a Rieti da venerdì 24 a domenica 26 giugno. Il campione olimpico dei 100 metri piani resta però in dubbio dopo l'infortunio muscolare alla coscia destra che l'ha costretto a uno stop forzato dopo la vittoria al meeting di Savona. Da quel momento l'azzurro ha seguito un percorso di riabilitazione per tornare al meglio in vista dei Mondiali di Eugene di luglio, non partecipando al Golden Gala di Roma e a Oslo. Jacobs è dunque iscritto all'evento del prossimo weekend con riserva e dovrebbe sciogliere il dubbio soltanto all'ultimo. Nel frattempo ha postato alcuni video sul suo profilo Instagram nei quali si allena nella pista di casa, a Desenzano del Garda. Insomma, l'uomo più veloce del mondo sta tornando.