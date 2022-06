Buone notizie sul ritorno in pista di Marcell Jacobs. Il campione olimpico ha annunciato la propria presenza il prossimo 30 giugno a Stoccolma, ottava tappa della Diamond League (in diretta su Sky). Superato il momento difficile dell'infortunio, l'azzurro si appresta così a tornare in una tappa importante, in vista del grande appuntamento della stagione: i mondiali di Eugene a luglio, altro evento che potrete seguire su Sky

Verso l'obiettivo Mondiali

Sarà quindi una tappa importante prima dell’impegno mondiale di Eugene, anche questo in diretta su Sky dal 15 al 24 luglio. I mondiali in Oregon propongono le batterie nella giornata inaugurale del 15 luglio e poi le semifinali e la finale il 16 luglio. Per Jacobs è stato un periodo difficile, come spiega sul sito ufficiale del meeting svedese, ma finalmente è giunto il momento di guardare avanti e tornare in pista. L’azzurro ha recuperato bene e gradualmente dall’infortunio muscolare delle ultime settimane che lo ha costretto a rinunciare agli appuntamenti di Eugene, Roma e Oslo della Diamond League. Infortunio rimediato nei 100 metri del meeting di Savona del 18 maggio, che rimane anche l’unica uscita della stagione outdoor per Jacobs. L’oro olimpico risulta anche iscritto ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti (batteria e finale questo sabato) e nelle prossime ore capiremo se parteciperà all’evento tricolore, al quale si presenterebbe da campione in carica con quattro successi consecutivi, imbattuto da Pescara 2018.