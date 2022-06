100 metri, Jacobs in gara domani agli Assoluti

Il campione olimpico dei 100 metri sarà al via dei Campionati assoluti di atletica leggera, in programma sabato a Rieti. Lo ha annunciato su Instagram. Il 30 giugno lo vedremo invece in pista a Stoccolma, prima dell'impegno mondiale di Eugene a partire dal 15 luglio

Marcell Jacobs torna in pista per correre i 100 metri: il campione olimpico ha annunciato dal suo profilo Instagram che gareggerà agli Assoluti in programma a Rieti domani. "Grande sorpresa, domani correrò a Rieti". Jacobs, appena guarito da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dalle principali gare, era iscritto con riserva. Si tratta del secondo 100 di Jacobs da Tokyo in poi, nella stagione che lo porterà a luglio ai Mondiali di Eugene. Jacobs si presenta da campione in carica, imbattuto da Pescara 2018.

Il 30 giugno in pista a Stoccolma

Marcell Jacobs il prossimo 30 giugno a Stoccolma (in diretta su Sky Sport) parteciperà all’ottava tappa della Wanda Diamond League. Saranni quindi una tappa importante prima dell’impegno mondiale di Eugene, anche questo in diretta su Sky dal 15 al 24 luglio. I mondiali in Oregon propongono le batterie nella giornata inaugurale del 15 luglio e poi le semifinali e la finale il 16 luglio.