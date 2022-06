È stata una vittoria con coda polemica quella di Gianmarco Tamberi agli Assoluti italiani di Rieti. Dopo lo spareggio con Marco Fassinotti, il campione olimpico di salto in alto si stava dirigendo verso l'avversario per salutarlo, ma a un certo punto gli ha negato la stretta di mano, mandandolo a quel paese. Un gesto accaduto in favore di telecamere, tanto che le immagini hanno generato non poche polemiche. Il giorno dopo, attraverso Instagram, Tamberi si è scusato per quanto accaduto e ha spiegato cosa è successo, parlando di una provocazione dell'avversario: "Sceso dal sacco sono andato verso Fassinotti per dargli la mano e congratularmi - spiega - mentre mi avvicinavo per salutarlo, lui mi ha guardato con un sogghigno che sapeva di presa in giro. In quel momento non ci ho visto più anche perché mi ha stuzzicato per tutta la gara. Era già accaduto in passato e più volte".