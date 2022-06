Tre Jacobs diversi in vista di Stoccolma

Dove eravamo rimasti? Al Mondiale vincente di Belgrado, la sofferenza di Savona o il titolo italiano di Rieti? Tre Marcell Jacobs diversi in vista di Stoccolma, il meeting di giovedì 30 giugno da seguire in diretta dalle 20 su Sky Sport Action. In pista anche Elena Vallortigara e Ayo Folorunso JACOBS, VITTORIA AGLI ASSOLUTI DI RIETI Condividi

Dove eravamo rimasti? Al Mondiale vincente di Belgrado, la sofferenza di Savona o il titolo italiano di Rieti? Tre Marcell Jacobs diversi in vista di Stoccolma, nello stadio Olimpico più vecchio del mondo che lo scorso anno cominciò a trasmettergli l’idea di poter fare davvero grandi cose. Gli assoluti hanno restituito l’immagine di un campione olimpico vincente, ma con il dubbio se il 10”12 controvento sia stato frutto della volontà di non rischiare o di una condizione relativa. Risposte che dovrà fornire la trasferta svedese, dove a testarlo non ci saranno gli americani che hanno incendiato i cronometri ai Trials di Eugene, ma Reece Prescod, il lungo inglese che dopo anni tribolati è tornato a scendere sotto i 10 secondi a Ostrava. Lo scorso anno Marcell assorbì lo stop di fine maggio in tempo per le Olimpiadi: non si sa se ricordarlo per razionalità o scaramanzia.

Non solo Jacobs, le Azzurre a Stoccolma Altri due italiani a Stoccolma, anzi, le due italiane uscite meglio dai campionati in terra sabina. Elena Vallortigara verificherà le avversarie nell’alto in un panorama dove il suo 1.98 permette di pensare, minimo, ad un buon piazzamento. Ayo Folorunso, nei 400 ostacoli, potrebbe anche attaccare il primato italiano mancato a Rieti per soli 6 centesimi, ricordando in vista di Eugene che la ragazza di Fidenza è una in grado di assorbire i turni.