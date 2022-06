Non c'è pace per Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri all'ultima Olimpiade di Tokyo continua a combattere con i problemi fisici. L'azzurro ha deciso di rinunciare alla gara di Diamond League di Stoccalma dopo aver accusato un fastidio al gluteo nell'ultimo allenamento: la gamba è sempre la sinistra, la stessa che lo perseguita da settimane. L'azzurro, che si era infortunato al Meeting di Savona, aveva poi saltato il Golden Gala di Roma e la tappa di Diamond League di Oslo. Aveva iniziato un percorso di riabilitazione che l'avrebbe dovuto rivedere in pista in Svezia, in preparazione al Mondiale di Eugene. Ma Jacobs aveva anticipato il ritorno agli Assoluti di Rieti, vincendo la gara in 10''12. Ora il nuovo stop, una decisione a scopo precauzionale in vista del Mondiale in programma negli Usa dal 15 al 24 luglio (diretta Sky Sport).