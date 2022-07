Il campione olimpico della staffetta ha stabilito il proprio primato stagionale nei 200 metri correndo in 20.15 (+1.2 il vento) a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera. Si tratta del secondo tempo in carriera per il velocista delle Fiamme Gialle, a quattro centesimi dal personale. Buon test prima della partenza per i Mondiali di Eugene, da seguire su Sky Sport a partire dal 15 luglio