Il campione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri del Mondiale di Eugene (live su Sky dal 15 al 24 luglio), nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato. La decisione è arrivata dopo un colloquio tra l'azzurro ed il suo allenatore, Paolo Camossi, anche alla luce dei segnali confortanti arrivati dal lavoro svolto a Beaverton

Marcell Jacobs ha deciso. Il campione olimpico di Tokyo sarà al via nei 100 metri del Mondiale di Eugene, nella batteria in programma nella notte tra venerdì e sabato (via alle 3:50 italiane, le 18:50 statunitensi). La decisione è arrivata dopo il periodo di lavoro svolto a Beaverton e dopo un colloquio con l'allenatore Paolo Camossi che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha chiarito le condizioni fisiche di Marcell: "Non esiste uno scenario in cui Jacobs non sia sui blocchi dei 100 venerdì. Il problema al gluteo è risolto, non sente più nulla, abbiamo smaltito il protocollo di lavoro post Stoccolma". Nella serata italiana di oggi (la tarda mattinata americana), lo sprinter raggiungerà la squadra al villaggio atleti.

Gli ultimi mesi di Marcell Jacobs Durante la stagione invernale, Marcell Jacobs ha trionfato ai Campionati del Mondo in sala di Belgrado: nel marzo scorso, l’azzurro si è imposto nei 60 metri, battendo gli specialisti statunitensi (questa volta guidati da Coleman, al rientro dopo la squalifica) e siglando il record europeo (6.41). Poi le difficoltà, l’infortunio, gli appuntamenti cancellati, il rientro agli Assoluti di Rieti, la rinuncia ai 100 a Stoccolma e la rincorsa per ritrovare una buona condizione fisica. Ora Marcell è pronto per tornare in pista.

I Mondiali di atletica leggera per la prima volta su Sky Dal 15 al 24 luglio i riflettori dell’Hayward Field di Eugene in Oregon (Stati Uniti) si accenderanno sulla 18^edizione dei Campionati del Mondo di atletica leggera, trasmessi per la prima volta su Sky, dove l’Italia punterà a confermare i successi delle ultime Olimpiadi di Tokyo portando in pista i suoi atleti migliori. Da Gianmarco Tamberi a Marcell Jacobs, dai medagliati olimpici alle nuove speranze per il futuro, l’Italia dell’atletica non ha mai avuto una squadra così forte e godrà di una copertura televisiva straordinaria: oltre ai Mondiali in Usa, su Sky Sport anche la Wanda Diamond League fino al 2024 incluso, con le prime due tappe di Doha (13 maggio) e Eugene (28 maggio), il World Athletics Continental Tour Gold (fino al 2023) e il World Athletics Indoor Tour Gold (fino al 2023).