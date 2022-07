Tra i 14 che superano il turno preliminare dei 100 metri maschili c'è anche il sammarinese Francesco Sansovini. Terzo e ripescato col tempo di 10.67. Nella notte italiana, alle 3.50, le batterie con Jacobs e Ali. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

Come detto, il primo grande appuntamento dei 100 maschili, è nella notte. Entreranno in gioco anche l'oro olimpico Marcell Jacobs e Chituru Ali. Appuntamento alle 3.50. Chi passa vola alle semifinali, in programma nella notte tra sabato e domenica, finale nella stessa notte alle 4.50.

La 18^edizione è fissata dal 15 al 24 luglio

