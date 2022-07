Cherono è risultato positivo alla trimetazidina, l'americano ha saltato controllo e non prenderà parte ai 400 metri. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

Il keniano Lawrence Cherono e lo statunitense Randolph Ross sono stati sospesi per doping e non potranno partecipare ai Mondiali di atletica leggera in corso ad Eugene. Lo riporta l'Ansa dopo l'annuncio della Athletic Unit Integrity. Entrambi gli atleti avrebbero dovuto gareggiare domenica, Cherono nella maratona e Ross nei 400 metri. In un comunicato, l'Aiu specifica che Cherono è risultato positivo alla trimetazidina, farmaco utilizzato principalmente per prevenire l'angina pectoris, durante un prelievo fuori concorso lo scorso 23 maggio. Ross, dal canto suo, è sospeso per "manomissione di procedure antidoping".

Cherono, 33 anni, ha vinto le maratone di Boston e Chicago nel 2019 e lo scorso anno si è piazzato quarto alle Olimpiadi di Tokyo. L'Aiu ha dichiarato di essere stata informata della positività del campione del fondista keniano dal laboratorio dell'Agenzia mondiale antidoping (WADA) di Losanna il 13 luglio, giorno in cui Cherono è partito per Eugene. L'atleta è stato informato dei risultati quando è arrivato negli Stati Uniti giovedì e venerdì ha presentato ricorso, ma senza successo. L'Athletic Unit Integrity, con sede a Monaco e creata nel 2017 dalla World Athletics, la federazione internazionale, si è rammaricata che i risultati non siano stati comunicati loro fino a 47 giorni dopo il test, mentre secondo le regole della WADA, i laboratori hanno 20 giorni per fornire i risultati. Questo ritardo priva così un altro atleta del Kenya di prendere il posto di Cherono nella maratona. Randoph Ross, 21 anni, ha fatto parte della squadra statunitense nella staffetta 4x400 m vincitrice della medaglia d'oro a Tokyo. Ma ha fatto solo le qualificazioni, non la finale.