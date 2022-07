le tappe

Dopo lo straordinario oro conquistato dodici mesi fa a Tokyo, Marcell Jacobs è stato tormentato da infortuni e sfortune che ne hanno limitato la competitività. L'ultimo guaio lo ha costretto a dare forfait prima della semifinale ai Mondiali di Eugene. Ecco il suo 2022, con la speranza di poter tornare presto in pista per far sognare gli italiani JACOBS DA' FORFAIT

IL FORFAIT NELLA SEMIFINALE MONDIALE

E' arrivata come una doccia gelata la nota della Federazione che annunciava il forfait di Jacobs per la semifinale di Eugene. "Contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra", spiega la Fidal. "Essendo questo un quadro clinico che può mettere a rischio l’integrità muscolare e portare a lesioni, si è deciso di non consentire la partecipazione alla gara". Per il campione olimpico è l'ennesima tegola di un 2022 che sta regalando più dolori che gioie