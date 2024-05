Da Roma a Tokyo: che weekend di atletica su Sky!

In attesa dei campionati Europei di atletica a Roma- che Sky trasmetterà dal 7 al 12 giugno- tra sabato e domenica, vi aspetta un giro del mondo: primo appuntamento allo Stadio dei Marmi per lo Sprint Festival con l’esordio stagionale europeo di Jacobs. Alle 21 si vola a Los Angeles per la tappa del Continental Tour. Domenica all’alba colazione a Tokyo con il Gran Prix Seiko, si chiude a Marrakech alle 20 con la Diamond League. Buon viaggio! SU SKY I CAMPIONATI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA DI ROMA ascolta articolo

Il connubio tra Sky e l’atletica è diventato solidissimo, come prova sia l’annuncio dell’acquisizione dei diritti dei prossimi campionati Europei a Roma che la programmazione del prossimo week end: tra sabato pomeriggio e domenica sera saranno ben quattro i meeting che gli abbonati potranno godersi, tutti rigorosamente in diretta. Si comincia sabato 18 nell’impareggiabile scenario dello Stadio dei Marmi a Roma, con lo Sprint Festival che segnerà l’esordio stagionale europeo di Marcell Jacobs, tappa fondamentale per comprendere la condizione di chi dovrà difendere prima il titolo continentale all’Olimpico che la medaglia d’oro di Tokyo a Parigi. A sfidarlo Chituru Alì, il ragazzone lombardo che dopo il 10.06 di Dubai e il 10.01 ventoso di Nairobi sembra finalmente in grado di sfruttare il suo immenso talento. Ai Marmi ci sarà anche Zaynab Dosso, reduce dal doppio primato italiano di Savona e che si cimenterà sulla doppia distanza, convinta dalla continuità dei risultati in stagione di poter far bene anche sulla distanza doppia. Lì, al maschile, ecco Filippo Tortu, dopo il periodo di preparazione in Florida, qualche uscita sui 100 e le staffette alle Bahamas.

Alle 21 a Los Angeles per la tappa del Continental Tour Due ore dopo la fine delle gare dei Marmi si vola a Los Angeles per la tappa americana del Continental Tour: dalle 21 spazio a tanti dei migliori americani costretti ad esibire la miglior condizione in vista dei Trials, severissima tappa di passaggio per guadagnarsi la selezione olimpica.

All'alba appuntamento a Tokyo per il Gran Prix Seiko Il tempo di una dormita e all’alba, dopo la traversata del Pacifico dalla California al Giappone, sarà di nuovo atletica: dalle 7.45 Tokyo ospiterà il Gran Prix Seiko con il coreano Woo nel salto in alto come principale protagonista.

Domenica alle 20 c'è la Diamond League a Marrakech Finita? Manco per sogno: dopo Europa, America e Asia ecco l’Africa, con Marrakech che per quest’anno sostituisce Rabat per l’appuntamento di Diamond League previsto alle 20 di domenica. Ben sette gli italiani presenti, con una bellissima sfida ad attendere Andy Diaz nel triplo: l’azzurro di origini cubane troverà in pedana l’oro olimpico di Tokyo Pablo Pichardo e il campione del mondo di Budapest, il Burkinabè Fabrice Zango. Ci saranno poi Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, Nadia Battocletti nei 5000, Eloisa Coiro negli 800, Dalia Kaddari nei 200 e Osama Zoghlami nei 3000 siepi dove in gara non poteva mancare l’idolo di casa, il campione olimpico e pluricampione del mondo Soufiane El Bakkali. Otto ore di grande atletica in diretta spalmate in poco più di una giornata. What else?

Il weekend di atletica live su Sky e NOW Sabato 18 maggio Ore 17.45 : Sprint Festival Roma su Sky Sport Arena e NOW

: Sprint Festival Roma su Sky Sport Arena e NOW Ore 21: World Athletics Continental Tour- Los Angeles su Sky Sport Arena, NOW Domenica 19 maggio Ore 7.45 : Gran Prix Seiko- Tokyo su Sky Sport Arena e NOW

: Gran Prix Seiko- Tokyo su Sky Sport Arena e NOW Ore 20: Diamond League-Marrakech su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e NOW