Nella notte di Tamberi, l'Italia porta due rappresentanti in semifinale nei 200 metri: Tortu non sbaglia e vince la propria batteria, tra le donne è super Dalia Kaddari. Eliminato, invece, Desalu. Fuori anche Daisy Osakue nel martello.

Dalia Kaddari vola in semifinale nei 200 metri donne . L'azzurra ha chiuso al terzo posto la prima batteria, chiusa con il crono di 22″75 , il migliore di questa stagione. Tempi comunque non validi a causa del vento a favore (+2,5 m/s). Vince la giamaicana Jackson in 22″33, seconda Suarez in 22″56. Kaddari tornerà in pista nella notte tra martedì e mercoledì alle 3.05 per la semifinale.

Tortu in semifinale nei 200 metri, eliminato Desalu

Filippo Tortu non sbaglia e passa in semifinale nei 200 metri. L'azzurro ha vinto la propria batteria, chiudendo in 20''18 e destando un'ottima impressione. Preceduti il gabonese Maganga Gorra con 20″44 e l’australiano Law in 20″50. Nella batteria di Filippo spiccava l'assenza del campione olimpico, il canadese Degrasse. Niente da fare, invece, per l'altro italiano impegnato nel mezzo giro di pista. Fausto Desalu ha chiuso al 4° posto la propria batteria, facendo segnare un tempo di 20''63 che non è stato sufficiente per il ripescaggio.