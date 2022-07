Jacobs, alle 19.30 la conferenza LIVE su Sky

Jacobs, costretto al ritiro a un paio di ore dalla semifinale mondiale dei 100 metri, parlerà oggi in una conferenza stampa da seguire in diretta dalle ore 19.30 su Sky Sport 24. In studio per commentare le parole del campione azzurro ci sarà Giovannni Bruno

"E' una scelta dolorosa, sono un combattente, ma non posso rischiare un infortunio più serio. Agli italiani faccio una promessa: tornerò a farvi sognare". Due giorni fa Jacobs si è affidato ai social per raccontare il forfait poco prima della semifinale mondiale dei 100 metri. Un infortunio, l'ennesimo di una stagione travagliata lo ha fermato. Alla fine, il podio iridato di Eugene è stato tutto statunitense con Fred Kerley medaglia d'oro in 9''86, davanti ai connazionali Bracy e Bromell per il tripudio dei tifosi di casa. “Marcell tornerà a mettere dietro tanta gente". Da Eugene, Paolo Camossi, allenatore di Jacobs, ha fatto il punto sul futuro dell'olimpionico dei 100. “Jacobs oramai è una realtà dello sprint mondiale. La finale di Eugene dice che con lui in pista non ci sarebbe stata la tripletta Usa. Siamo ottimisti per gli Europei, abbiamo un mese per essere pronti”.