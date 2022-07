Pronostico rispettato nella finale più attesa, quella dei 100 metri: Fred Kerley è il nuovo campione del mondo in 9''86, davanti ai connazionali Bracy e Bromell. E' tripudio a Eugene per una tripletta americana. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste JACOBS DA' FORFAIT, NON CORRE LA SEMIFINALE DEI 100 METRI - RISULTATI Condividi

Tripudio americano a Eugene, con la tripletta a stelle e strisce nella gara più attesa, la finale dei 100 metri uomini. Vince il favorito, Fred Kerley, che chiude in 9''86. Argento per Marvin Bracy, bronzo per Trayvon Bromell, entrambi in 9''88. Assente Marcell Jacobs, che aveva dato forfait prima della semifinale per un infortunio. Quarto posto per il giamaicano Oblique Seville (9''97), davanti al sudafricano Akani Simbine (10.01) e allo statunitense, campione del mondo a Doha, Christian Coleman (10''01).

Chi è Fred Kerley: dai 400 all'oro nei 100 Fred Kerley l'aveva promesso lo scorso agosto a Tokyo, quando era stato battuto in finale da Marcell Jacobs: riporterò in America il titolo di uomo più veloce del mondo. Dopo l'argento a Tokyo, ecco il titolo iridato, il primo della carriera nella gara regina dell'atletica, davanti al pubblico di Eugene. Il 26enne si era presentato alla finale da favorito, dopo il 9''76 fatto segnare ai Trials e il 9''79 in batteria. Kerley aveva conquistato la medaglia di bronzo sui 400 metri e l’oro nella staffetta ai Mondiali 2019, ultimo passaggio prima di diventare uno sprinter di primo livello. Con un occhio già a Parigi 2024.