Una gara perfetta, con sei salti consecutivi senza errori e il 2,00 metri che regala a Elena Vallortigara il bronzo ai Mondiali di Eugene. E' la prima medaglia azzurra in questa spedizione americana: rivivi le emozioni della finale di salto in alto negli highlights della gara. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

VALLORTIGARA BRONZO NELL'ALTO