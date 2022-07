Elena Vallortigara conquista la prima medaglia italiana ai Mondiali di Eugene. L'azzurra è di bronzo nella finale di salto in alto, grazie ai 2,00 metri che valgono anche il suo primato stagionale. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste TORTU OUT NEI 200 METRI - I RISULTATI ascolta articolo Condividi

Una straordinaria Elena Vallortigara conquista la prima medaglia italiana ai Mondiali di Eugene. L'azzurra è bronzo nella finale di salto in alto femminile. Elena chiude con il suo primato stagionale, superando l'asticella a 2,00 metri, dopo aver passato la gara in testa fino a questa misura con sei salti buoni consecutivi. Falliti, invece, i tre tentativi a 2,02 che le avrebbero consentito di giocarsi l'oro con l'australiana Patterson (vincitrice della gara) e l'ucraina Mahuchic (argento). Dopo il 6° posto ai Mondiali indoor di Belgrado, si tratta della prima medaglia iridata della carriera per la 31enne azzurra.

La scheda di Elena Vallortigara È una delle saltatrici azzurre che ha superato i due metri (2.02) in carriera nell’alto. Ha iniziato con nuoto e ginnastica artistica, ma poi ha preferito uno sport all’aria aperta ed è passata molto presto all’atletica, a 8 anni, anche perché abitava vicino al centro di preparazione olimpica di Schio. Figlia di un ex pallavolista che ha giocato fino alla serie A2, mentre la sorella si è dedicata al basket, invece Elena ha ottenuto subito risultati notevoli nel salto in alto: capolista mondiale stagionale under 16 nel 2006 con 1.85 che è ancora la MPN cadette. Nel 2007, nonostante un infortunio al ginocchio, in due settimane ha vinto il bronzo ai Mondiali allieve e l’oro all’Eyof. Fino alla primavera del 2008 si è allenata con Erica Sella, poi è stata seguita dall’ex eptatleta azzurra Silvia Dalla Piana. Nel 2010 tra le juniores ha conquistato un tricolore anche nelle prove multiple (pentathlon indoor) e ha eguagliato il primato italiano di categoria saltando 1.90, quindi il bronzo mondiale under 20 e un altro progresso con 1.91 nel giorno del debutto in Nazionale assoluta, al DécaNation di Annecy. Nel 2011 una serie di distorsioni alla caviglia e la conseguente operazione, nel mese di luglio, ma anche problemi alla schiena, cambiando più volte sede di allenamento: Modena, Rieti e Rimini, prima di approdare a Siena nell’ottobre 2016 sotto la guida tecnica di Stefano Giardi. Nella stagione al coperto 2017 è tornata a 1.87 vincendo il tricolore. L’exploit nel 2018 con una serie di miglioramenti dall’esordio outdoor a 1.94 fino al meeting di Londra dove è decollata a 2.02, seconda italiana di sempre. Nel 2021 si è riportata a 1.96 all’aperto e nel 2022 ha saltato 1.98 agli Assoluti. Diplomata al liceo linguistico, appassionata di lingue e amante della natura, si è laureata in scienze e tecniche psicologiche.