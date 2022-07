"Ho pensato anche di poter ambire a una medaglia più preziosa..."

"Non è semplice descrivere la sensazione, non me ne rendo ancora conto. E' stato lento e veloce allo stesso tempo, è un sogno. E' stata una giornata incredibile. Ammetto di aver pensato di ambire a qualcosa di più quando ho fatto i 2,00 metri al primo tentativo, ho fatto un bel salto, l'ho sentito veramente bene. Da quel momento è successo qualcosa, non sono riuscita a restare a quei livelli. Il buco che ho avuto dal 2012 al 2018 è stato pesante, sono una persona emotiva: questa però è anche la mia forza e sono contenta di essere così".