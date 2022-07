Nel video la vittoria di Jake Wightman nei 1500 metri ai mondiali di Eugene commentata dal padre Geoff, ex maratoneta inglese e ora una delle voci più conosciute dell'atletica leggera. Gioia incontenibile per il cronista 61enne, che è anche l'allenatore del figlio da quando aveva 14 anni. Sugli spalti anche la mamma della medaglia d'oro, che esulta con in tribuna con la bandiera della Gran Bretagna