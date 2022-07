Un finale super consente a Catalin Tecuceanu di centrare la semifinale degli 800 metri con il quarto tempo assoluto: 1:44.83 e nuovo primato personale. Fuori Folorunso, Sartori e Olivieri, impegnate nelle semifinali dei 400 ostacoli. I Mondiali sono in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Su skysport.it, il programma giorno per giorno, risultati, video, highlights e interviste

800 metri, Tecuceanu in semifinale

Grazie a una super prestazione, Catalin Tecuceanu si qualifica per le semifinali degli 800 metri a Eugene. Sembara tutto perso nel finale, quando l'azzurro era transitato in ottava posizione. Con un finale travolgente (25.8 negli ultimi duecento metri, 12.8 nell’ultimo cento metri) risale fino al quinto posto (poi divenuto quarto per la squalifica dello statunitense Jonah Koech), e sigla il primato personale, abbassato a 1:44.83. Miglior tempo per il canadese Marco Arop in 1:44. 56, con Tecuceanu, ripescato, che stampa il quarto crono assoluto. Appuntamento in semifinale alle 3 del mattino italiane nella notte tra giovedì e venerdì, tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.