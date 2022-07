Straordinaria impresa di Ayomide Folorunso, che stampa il nuovo record italiano nei 400 ostacoli, fermando il crono in 54.34, tempo inferiore di venti centesimi rispetto a quanto fatto segnare da Yadisleidiy Pedroso nove anno fa a Shanghai. L'azzurra resta fuori dalla finale, ma fa ben sperare in vista degli Europei. "E' una tappa fondamentale nel mio percorso di crescita", le sue parole a Sky Sport

Ayomide Folorunso piazza il nuovo record italiano nelle semifinali dei 400 ostacoli a Eugene, ma questo non le basta per entrare in finale. L’emiliana si consola con il regalo più atteso, ovvero il primato italiano, più volte sfiorato nel corso di quest’anno e finalmente centrato ad Hayward Field. Folorunso è quinta nella sua semifinale in 54.34, tempo inferiore di venti centesimi rispetto a quanto fatto segnare da Yadisleidiy Pedroso a Shanghai, nella tappa di Diamond League, il 18 maggio del 2013, nove anni fa. Per accedere al turno decisivo, invece, l’azzurra avrebbe dovuto abbatere la barriera dei 54'', mai accaduto nella storia della specialità nel nostro Paese (53.72 l’ultimo crono di ammissione).