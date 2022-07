4/9 ©Getty

Caster chiude in tredicesima posizione la propria batteria in 15’46”12, a 54” dalla vincitrice, l’etiope Gudaf Tsegay. Per lei è il 28° tempo sulle 35 atlete in gara, con la conseguente eliminazione. Sarà l'ultima apparizione a livello internazionale di Semenya?