mondiali eugene

Finalmente sventola anche il tricolore a Eugene, con la prima medaglia conquistata dall'Italia ai Mondiali in Oregon. E' grande festa per il bronzo di Elena Vallortigara nella finale di salto in alto. Con lei sul podio l'australiana Patterson e l'ucraina Mahuchikh VALLORTIGARA BRONZO, GLI HIGHLIGHTS - 'E' UN SOGNO'