Il campione olimpico, che era positivo al Covid, ha parlato della competizione continentale che inizierà il 15 agosto e si svolgerà a Monaco di Baviera. “Il mio fisioterapista mi sconsigliava di partecipare in questa condizione. È come se non avessi la forza di fare nulla e potrebbe essere complicato”. Poi però lascia uno spiraglio: “A differenza di ciò che mi consiglia…”

Gianmarco Tamberi vuole provarci. Il campione olimpico, dopo il Covid, lascia la porta aperta alla sua partecipazione ai prossimi Europei di atletica in programma il prossimo 15 agosto a Monaco di Baviera . L’atleta azzurro ha parlato delle sue condizioni: “Ne parlavo proprio oggi con il mio fisioterapista che tra l’altro mi sconsigliava di fare gli Europei in questa condizione e proprio lui mi diceva che un conto è gareggiare con un dolore come hai fatto tu al Mondiale e riuscire con la tua voglia, la tua caparbietà ad andare oltre il dolore. Un altro conto è gareggiare senza energie e obiettivamente ha ragione perché è un po’ ciò che mi contraddistingue quando sono in gara tirar fuori quel qualcosa in più”.

“È come se non avessi forza di fare nulla”

approfondimento

Tamberi e il post Covid: "Gli Europei? Tengo duro"

“In questo momento, non so se si percepisce parlando o chiacchierando, ma sono in uno stato energetico bassissimo”, dice il campione azzurro. “È come se non avessi la forza di fare nulla e potrebbe essere un pochino complicato gareggiare in queste condizioni”. Infine lascia uno spiraglio: “Però a differenza del suo consiglio vorrei provarci…”. La gara di Gianmarco Tamberi, ovvero quella di salto in alto, è prevista per il 16 agosto sera (qualificazioni), giorno 18 l’eventuale finale. L’azzurro si è piazzato quarto ai campionati mondiali di Eugene lo scorso 19 luglio.