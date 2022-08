Gianmarco Tamberi ha battuto ancora una volta il Covid (lo aveva avuto anche a marzo 2021), come annunciato con un messaggio pubblicato sui social. L'azzurro, appena rientrato dai Mondiali in Oregon, è risultato positivo ed è tornato ad allenarsi soltanto negli ultimi giorni: "Ciao ragazzi, mi avete sentito poco in questi giorni perché purtroppo tornato dall'America ho avuto l'ennesima sfortuna di questo 2022. Il giorno dopo essere atterrato sono risultato positivo al Covid e questa volta mi ha messo ko!", ha scritto Gimbo. "Ora sono negativo da qualche giorno e ho riiniziato ad allenarmi ma sto facendo una fatica enorme. Tra la tanta stanchezza, la pesantezza alla testa e i dolori muscolari continui, in questo momento mi spaventa l'idea di dover affrontare delle gare tra meno di una settimana. Incrocio le dita e tengo duro, come sempre, ma in questo 2022 sembra veramente non ne voglia andar giusta una! -14 giorni agli Europei, forse forse c'è ancora tempo!". Saranno settimane importanti per Tamberi. E non solo per gli Europei, che si svolgeranno dal 15 al 21 agosto. Il 1 settembre, infatti, convolerà a nozze a Pesaro con la sua Chiara Bontempi.