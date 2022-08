Wanda Diamond League, a Chorzow il nono appuntamento: orari e programma

Sabato 6 agosto, a Chorzow, il nono appuntamento con la "Wanda Diamond League". In Polonia il primo meeting dopo i mondiali di Eugene, live dalle 16 su Sky Sport Action e in streaming su NOW. Tra le stelle presenti nella città polacca anche Elena Vallortigara, bronzo mondiale a Eugene nel salto in alto donne. Tra gli italiani, in gara anche Nick Ponzio, Filippo Randazzo e Elena Bellò

Lo spettacolo della Wanda Diamond League è su Sky anche per il 2022 e domani, sabato 6 agosto , sarà ancora grande atletica leggera nella “Casa dello Sport” con il Meeting di Chrozow . Il grande appuntamento con i campioni dell'atletica , impegnati nel circuito più importante a livello mondiale, farà tappa, la nona, nella città polacca, per la prima riunione post mondiali di Eugene. La riunione, denominata Memorial Kamili Skolimowskiej, è in programma al Silesia Stadium e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW a partire dalle ore 16 (telecronaca Nicola Roggero; commento Stefano Baldini, disponibile su Sky Go , anche in HD).

Gli italiani in gara e le stelle del meeting

Quattro gli italiani presenti in terra polacca, con Elena Vallortigara che torna in pista dopo il bronzo mondiale di Eugene, in una gara, quella del salto in alto, dove le avversarie da battere saranno le ucraine, in particolare Yaroslava Mahuchikh, argento nella città dell’Oregon. Rimanendo in ambito femminile, Elena Bellò si cimenterà nuovamente sugli 800 metri, dove le favorite saranno le americane Ajee Wilson e Raevyn Rogers. In campo maschile, Filippo Randazzo se la vedrà nel salto in lungo con il greco e campione olimpico Miltiadis Tentoglou e con il cubano Maykel Masso, mentre Nick Ponzio affronterà nel lancio del peso avversari del calibro degli americani Joe Kovacs e Josh Awotunde, rispettivamente argento e bronzo ai recenti mondiali. Tra le stelle annunciate al via di questo meeting, le più attese sono sicuramente lo svedese Armand Duplantis, primatista del mondo nel salto con l’asta, le velociste giamaicane Shericka Jackson e Shelly-Ann Fraser Pryce e il brasiliano Alison dos Santos, specialista dei 400 metri ostacoli.