Chorzow: Vallortigara 4^, personale per Bellò

Tre quarti posti per l'Italia nella nona tappa di Diamond League a Chorzow, in Polonia: Bellò eguaglia il suo record personale negli 800 metri, ma chiude a un centesimo dal terzo posto. Duplantis, Shericka Jackson, Alison Dos Santos e Fraser-Pryce confermano i pronostici della vigilia

Tre quarti posti e un ritiro. È questo il bilancio per gli atleti italiani nella nona tappa di Diamond League a Chorzow, in Polonia. A raccogliere il miglior risultato è Elena Bellò negli 800 metri. L'atleta delle Fiamme Azzurre ha eguagliato il suo record personale in 1'58''97, chiudendo a un centesimo dal terzo posto di Anita Horvat. Quarta anche Elena Vallortigara: rientrata in pista dopo il bronzo ai Mondiali di Eugene, la saltatrice di Schio si è fermata a 1.88, commettendo tre errori a 1.92. Stesso risultato anche per Nick Ponzio nel lancio del peso con 20.81. Si è ritirato dopo il primo salto a 7.63 (suo miglior salto dell'anno), infine, Filippo Randazzo. Il siciliano ha accusato una fitta al femorale.

Show di Fraser-Pryce sui 100 metri La protagonista assoluta del meeting polacco, però, è stata Shelly Ann Fraser-Pryce. La giamaicana, reduce dall'oro nei 100 metri al Mondiale di Eugene, ha vinto la gara in 10''66, miglior tempo dell'anno. Un vero e proprio dominio assoluto da parte di Fraser-Pryce che ha chiuso davanti alla statunitense Hobby (10''94) e l'ivoriana Ta Lou (11''00).

Duplantis vince a 6.10 leggi anche Tamberi ci prova: lunedì in pedana in Ungheria Un salto a 6 metri e 10 di altezza, otto centimetri in meno del suo record mondiale, ha consentito ad Armand Duplantis di vincere la gara di salto in alto. Lo svedese ha ottenuto la misura al terzo tentativo, e ha poi deciso di non procedere oltre. Duplantis ha preceduto il norvegese Sondre Guttormsen (5.73 m) e il filippino Ernest John Obiena (5.73 m). Il saltatore aveva già la certezza di vincere la sua seconda Diamond League dopo aver saltato gli incontri a Doha, Eugene, Oslo e Roma.