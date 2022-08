Gianmarco Tamberi non si arrende e torna in gara dopo il faticoso post Covid. Il campione olimpico del salto in alto è partito oggi per l’Ungheria: ha scelto di esserci, a Székesfehérvár, lunedì, nel meeting Gold del Continental Tour, il primo dei due impegni previsti nei prossimi giorni, seguito dal meeting Herculis di mercoledì sera a Montecarlo. “Per provare ad avere una possibilità di fare gli Europei devo mettermi alla prova" - ha detto Gimbo - "Sono riuscito a fare un solo allenamento di tecnica dai Mondiali ad oggi, a causa del Covid: è stato 3 giorni fa, ed è stato un disastro. Voglio però continuare a sperarci e provare a capire se in gara riesco a trovare qualcosa dentro di me che mi consenta di gareggiare agli Europei”. La gara di Gianmarco Tamberi è prevista per il 16 agosto sera (qualificazioni), giorno 18 l’eventuale finale.